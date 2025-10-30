Gold-Silver Rates: सोना हुआ सस्ता, चांदी का भी घटा रेट, जानें आज कितने कम हुए दाम

आज गुरुवार 30 अक्टूबर को सोना-चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई है. हालांक, भारतीय सर्राफा बाजार में सोने की कीमत अभी भी 1 लाख 19 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, बुधवार 29 अक्टूबर की शाम को 916 शुद्धता यानी 22 कैरेट गोल्ड का रेट (Gold Rate) 110495 रुपये प्रति 10 ग्राम था जो गुरुवार, 30 अक्टूबर को गिरावट के साथ 109236 रुपये तक आ गया है.

गोल्ड-सिल्वर रेट में गिरावट: जानें आज का लेटेस्ट दाम

शुद्धता बुधवार शाम का रेट गुरुवार

शाम का रेट कितना सस्ता हुआ गोल्ड/सिल्वर सोना (प्रति 10 ग्राम) 999 (24 कैरेट) 120628 119253 1375 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 995 (23 कैरेट) 120145 118775 1370 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 916 (22 कैरेट) 110495 109236 1259 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 750 (18 कैरेट) 90471 89440 1031 रुपये सस्ता सोना (प्रति 10 ग्राम) 585 (14 कैरेट) 70567 69763 804 रुपये सस्ता चांदी (प्रति 1 किलो) 999 146633 145600 1033 रुपये सस्ती

कल 29 अक्टूबर को सुबह के मुकाबले शाम को सोना-चांदी के दाम में बढ़ोतरी आई थी.

IBJA रेट (बुधवार, 29 अक्टूबर 2025)

सोने का भाव(999 शुद्धता):

सुबह का रेट: ₹119352 प्रति 10 ग्राम

शाम का रेट: ₹120628 प्रति 10 ग्राम

चांदी का भाव (999 शुद्धता) :

सुबह का रेट: ₹145728 प्रति किलो

शाम का रेट: ₹146633 प्रति किलो

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) द्वारा जारी किए गए भाव पूरे देश में मान्य होते हैं, लेकिन इनमें जीएसटी शामिल नहीं होता है. गहने खरीदते समय सोने या चांदी की कीमत टैक्स समेत होने के कारण अधिक होती है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की ओर से केंद्र सरकार द्वारा घोषित भाव शनिवार, रविवार और केंद्र सरकार की छुट्टियों पर जारी नहीं किए जाते.

