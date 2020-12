बजट की तैयारी: आज पहली मीटिंग में देश के शीर्ष उद्योगपतियों से चर्चा करेंगी वित्त मंत्री

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट की तैयारी के सिलसिले में सोमवार से विभिन्न उद्योग संगठनों और विशेषज्ञों के साथ बजट-पूर्व चर्चा के लिए बैठकें शुरू करेंगी. ऐसी पहली बैठक आज देश के कई शीर्ष उद्योगपितयों के साथ होगी. यह बैठक वर्चुअली होगी.

वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी है. कोरोना संकट की वजह से इस साल बजट के पहले की सभी ऐसी चर्चाएं ऑनलाइन की जाएंगी. सरकार ने आम लोगों से भी बजट के बारे में सुझाव मांगे थे. वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जा सकता है.

Finance Minister Smt @nsitharaman will start her Pre- Budget consultations with different stakeholder Groups from tomorrow,14th Dec 2020 in New Delhi in connection with the forthcoming General Budget 2021-22. The meetings will be held virtually. (1/2)@nsitharamanoffc @PIB_India