7 लाख तक की इनकम हुई टैक्स फ्री, फिर भी सोशल मीडिया पर क्यों नाराजगी जाहिर कर रहे लोग

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए संसद में आम बजट पेश किया. नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह आखिरी संपूर्ण बजट है. इस दौरान वित्त मंत्री ने साल भर का खाका प्रस्तुत किया.

बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने वेतनभोगियों को राहत देते हुए टैक्स स्लैब में परिवर्तन का ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आयकर छूट को 5 लाख से बढ़ाकर 7 लाख कर दिया गया है. यानी अब जिनकी सालाना आय 7 लाख तक होगी, उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा.

इसके बावजूद लोग सोशल मीडिया पर सरकार से नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर 80C और न्यू टैक्स रिजीम ट्रेंड कर रहा है. आइए जानते हैं कि आयकर सीमा बढ़ाए जाने के बाद भी लोग क्यों नाराज हैं?

दरअसल, यह बदलाव सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम में किया गया है. इसका मतलब यह हुआ कि 7 लाख तक सालाना आय पर सिर्फ उन्हें कोई टैक्स नहीं देना होगा जो न्यू टैक्स रिजीम को चुनेंगे. अब इसमें दिक्कत यह है कि न्यू टैक्स रिजीम चुनने पर पुरानी टैक्स व्यवस्था में मिलने वाले 80 सी समेत कई टैक्स डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं.

सेक्शन 80 C आयकर एक्ट 1961 के तहत एक सरकारी नियम है. इसके तहत करदाता कुछ निर्धारित जरूरी खर्चों और निवेश पर टैक्स छूट ले सकते हैं. 80 C के तहत ईपीएफ, स्कूल फीस, पीपीएफ, होम लोन री पेमेंट, ईएलएस, सुकन्या समृद्धि योजना, एनएससी जैसे खर्चों पर डिडेक्शन क्लेम कर सकते हैं.

लोग मांग कर रहे थे कि इस बजट में 80 सी के तहत मिलने वाली छूट को बढ़ाकर 2 लाख कर दिया जाए. इसके अलावा, स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी 50,000 रुपये से बढ़ाकर एक लाख कर दिया जाए. पर सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनने वालों को कोई राहत नहीं दी है. लोगों का कहना है कि सारी छूट क्लेम करके पहले भी 7 लाख तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था. बल्कि 7 लाख से ऊपर कमाने वाले लोग भी एचआरए, होम लोन, पीपीएफ, एनपीएस, मेडिकल इंश्योरेंस में डिडक्शन क्लेम करके सारा टैक्स बचा लेते थे. ऐसे में नए टैक्स रिजीम में जो छूट दी गई है, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा.

न्यू टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम में क्या है अंतर

केंद्र सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को 1 अक्टूबर 2020 को लागू किया था. इनकम टैक्स की इस व्यवस्था में नए टैक्स स्लैब बनाए गए जिसमें टैक्स की दरें तो कम थीं लेकिन इनकम टैक्स में मिलने वाले सारे डिडक्शन और छूट को खत्म कर दिया गया. हालांकि, सरकार का कहना है कि न्यू टैक्स रिजीम से टैक्स भरने की प्रक्रिया पहले से बहुत आसान हो जाएगी. इसके अलावा, लोगों के पास ओल्ड और न्यू टैक्स रिजीम में से किसी को भी चुनने की आजादी है.

सोशल मीडिया पर लोग दे रहे हैं ऐसी प्रतिक्रिया

ट्विटर पर एक यूजर ने लिखा, पुराने टैक्स रिजीम में कोई बदलाव क्यों नहीं किया गया? 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये के टैक्स डिडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को कोई बड़ी राहत नहीं दी गई है. सरकार को न्यू टैक्स रिजीम में 80 सी और होम लोन पर मिलने वाली छूट को शामिल करना चाहिए था. क्या सरकार बचत को हतोत्साहित कर रही है?

Why no change in old regime @nsitharaman @narendramodi



No Increase in the 80 C Deduction Limit of ₹1.5 Lakhs in the Last 9 Years, Middle-Class Taxpayers didn't get any Major Relief!!

You should have included 80c and home loan in the new tax regime.

Discouraging investment?