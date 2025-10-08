scorecardresearch
 

Feedback

'मांझी या चिराग की नाराजगी से हमें फर्क नहीं पड़ता, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का...', बोले- तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखें घोषित होते ही सियासत गरमा गई है. एनडीए में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि कोई नाराज हो इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बिहार की जनता ने इस बार सरकार बदलने का मन बना लिया है.

Advertisement
X
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Photo: Shubham Lal/ITG)
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव (Photo: Shubham Lal/ITG)

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं. इसी के साथ सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है. एनडीए के भीतर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर सियासत तेज हो गई है.

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, मांझी जी नाराज हों या चिराग पासवान नाराज हों, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है. बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अबकी बार की सरकार को हटाना है.

सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया

सम्बंधित ख़बरें

tejashwi yadav finger
क्‍या तेजस्वी यादव ने खुद को महागठबंधन का CM चेहरा घोषित कर दिया है? 
rahul gandhi voter tejashwi yadav
तेजस्वी यादव ने जाति जनगणना का क्रेडिट लेकर राहुल गांधी को जवाब दिया है या चुनौती? 
tejashwi yadav accuses nitish government
'7 लाख करोड़ की घोषणाएं... लेकिन इतना पैसा कहां से आएगा?', नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव का हमला 
Bihar Elections: Seat Distribution, Voting Dates; CJI Court Controversy
तेजस्वी यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस, CJI पर हमले की PM मोदी ने की निंदा, देखें बड़ी खबरें 
In Bihar, the Election Commission, Tejashwi Yadavs demand for fair elections.
बिहार में चुनाव आयोग, तेजस्वी यादव ने की निष्पक्ष चुनाव की मांग 

तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह बदलाव वोट के जरिए लाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इस बार का चुनाव जनता के मूड को दिखाएगा.

तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ है कि वे एनडीए की अंदरूनी नाराजगी को जनता के गुस्से और परिवर्तन की लहर से जोड़कर राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं.

जनता अब बदलाव चाहती है- तेजस्वी यादव

Advertisement

बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं. तेजस्वी का यह बयान बताता है कि विपक्ष एनडीए के अंदरूनी मतभेदों को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है.

(रिपोर्ट- शुभम लाल)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement