'मांझी या चिराग की नाराजगी से हमें फर्क नहीं पड़ता, जनता ने मन बना लिया है बदलाव का...', बोले- तेजस्वी यादव

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और मतदान की तारीखें घोषित हो चुकी हैं. इसी के साथ सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है. एनडीए के भीतर चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की नाराजगी को लेकर सियासत तेज हो गई है.

इसी बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देकर राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, मांझी जी नाराज हों या चिराग पासवान नाराज हों, हमसे इसका कोई मतलब नहीं है. बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि अबकी बार की सरकार को हटाना है.

सियासी माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया

तेजस्वी यादव ने कहा कि जनता अब बदलाव चाहती है और वह बदलाव वोट के जरिए लाने को तैयार है. उन्होंने कहा कि जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है और इस बार का चुनाव जनता के मूड को दिखाएगा.

तेजस्वी यादव के इस बयान से साफ है कि वे एनडीए की अंदरूनी नाराजगी को जनता के गुस्से और परिवर्तन की लहर से जोड़कर राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं.

जनता अब बदलाव चाहती है- तेजस्वी यादव

Advertisement

बिहार में चुनावी सरगर्मी तेज है और सभी दल अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटे हैं. तेजस्वी का यह बयान बताता है कि विपक्ष एनडीए के अंदरूनी मतभेदों को अपने पक्ष में भुनाने की कोशिश में है.

(रिपोर्ट- शुभम लाल)

---- समाप्त ----