scorecardresearch
 

Feedback

दिवाली के बाद जहरीली हुई बिहार की हवा! 250 के पार पहुंचा AQI, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी

दिवाली के अगले दिन बिहार के सात शहरों में वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में पहुंच गई है. पटना, हाजीपुर, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया और बेगूसराय में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 200 से ऊपर दर्ज किया गया. हाजीपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित रहा. हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार स्थिति चिंताजनक नहीं है और पिछले साल से बेहतर है.

Advertisement
X
हाजीपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा. (Photo: Representational)
हाजीपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर रहा. (Photo: Representational)

दिवाली के अगले दिन बिहार के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, पटना समेत सात शहरों की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. इन शहरों में पटना, हाजीपुर, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया और बेगूसराय शामिल हैं.

हाजीपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर
21 अक्टूबर की CPCB रिपोर्ट के मुताबिक, हाजीपुर में AQI 291 दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे खराब स्थिति रही. इसके अलावा सहरसा में 273, समस्तीपुर में 236, पटना में 226, अररिया में 222, पूर्णिया में 211 और बेगूसराय में 203 रहा. ये सभी आंकड़े ‘खराब’ श्रेणी में आते हैं, जिससे लंबे समय तक रहने पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

स्थिति सामान्य, चिंता की बात नहीं: प्रदूषण बोर्ड
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के चेयरमैन देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि स्थिति असामान्य नहीं है. उन्होंने बताया कि पिछले साल दिवाली के बाद पटना का AQI 230 था, जबकि इस बार 226 दर्ज किया गया है. उन्होंने दावा किया कि नियमों का सख्ती से पालन कराया गया और इस बार हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर है.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Bengaluru: Drugs, 93,971 litres of liquor seized post poll code enforcement
शराबबंदी वाले बिहार में 71 करोड़ से अधिक की नकदी, शराब और ड्रग्स जब्त 
Santosh Sahni (R), the VIP candidate from Gaurabauram seat in Darbhanga, said he would approach the High Court against RJD candidate Afzal Ali Khan (L)
गौड़ाबौराम सीट पर महागठबंधन में घालमेल, RJD कैंडिडेट के खिलाफ HC जाएंगे VIP के संतोष सहनी 
जनसुराज के 3 प्रत्याशियों ने दबाव में नॉमिनेशन वापस लिया', प्रशांत किशोर का BJP आरोप 
rahul gandhi hemant soren and tejashwi yadav
बिहार चुनाव से झारखंड की सियासत गरमाई, JMM ने कांग्रेस-RJD पर लगाया ‘धोखे’ का आरोप  
Advertisement

दिवाली की रात बढ़ा शोर स्तर
शुक्ला ने बताया कि पटना के कुछ इलाकों में दिवाली की रात शोर प्रदूषण का स्तर भी सामान्य से ज्यादा पाया गया. BSPCB की टीम ने मिथापुर, DRM ऑफिस (दानापुर), राजकीय महिला महाविद्यालय (गुलजारबाग) और कंकरबाग स्थित BDO ऑफिस में मॉनिटरिंग की. रात में साइलेंट जोन में 40 डेसिबल की सीमा के मुकाबले 67.3 dB और रिहायशी इलाकों में 45 dB के मुकाबले 68.1 dB मापा गया.

कम हवा की रफ्तार से बढ़ा प्रदूषण
विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद कम हवा की गति के कारण धुआं और धूल जमीन के पास ही जमी रही, जिससे AQI में गिरावट आई. वायु गुणवत्ता सूचकांक आठ प्रमुख प्रदूषकों पर आधारित होता है, जिनमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सीसा शामिल हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement