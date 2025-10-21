दिवाली के बाद जहरीली हुई बिहार की हवा! 250 के पार पहुंचा AQI, आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी

दिवाली के अगले दिन बिहार के कई शहरों की हवा जहरीली हो गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की रिपोर्ट के अनुसार, पटना समेत सात शहरों की वायु गुणवत्ता ‘खराब’ श्रेणी में दर्ज की गई है. इन शहरों में पटना, हाजीपुर, सहरसा, समस्तीपुर, अररिया, पूर्णिया और बेगूसराय शामिल हैं.

हाजीपुर सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर

21 अक्टूबर की CPCB रिपोर्ट के मुताबिक, हाजीपुर में AQI 291 दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे खराब स्थिति रही. इसके अलावा सहरसा में 273, समस्तीपुर में 236, पटना में 226, अररिया में 222, पूर्णिया में 211 और बेगूसराय में 203 रहा. ये सभी आंकड़े ‘खराब’ श्रेणी में आते हैं, जिससे लंबे समय तक रहने पर सांस लेने में दिक्कत हो सकती है.

स्थिति सामान्य, चिंता की बात नहीं: प्रदूषण बोर्ड

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (BSPCB) के चेयरमैन देवेंद्र कुमार शुक्ला ने कहा कि स्थिति असामान्य नहीं है. उन्होंने बताया कि पिछले साल दिवाली के बाद पटना का AQI 230 था, जबकि इस बार 226 दर्ज किया गया है. उन्होंने दावा किया कि नियमों का सख्ती से पालन कराया गया और इस बार हवा की गुणवत्ता पहले से बेहतर है.

दिवाली की रात बढ़ा शोर स्तर

शुक्ला ने बताया कि पटना के कुछ इलाकों में दिवाली की रात शोर प्रदूषण का स्तर भी सामान्य से ज्यादा पाया गया. BSPCB की टीम ने मिथापुर, DRM ऑफिस (दानापुर), राजकीय महिला महाविद्यालय (गुलजारबाग) और कंकरबाग स्थित BDO ऑफिस में मॉनिटरिंग की. रात में साइलेंट जोन में 40 डेसिबल की सीमा के मुकाबले 67.3 dB और रिहायशी इलाकों में 45 dB के मुकाबले 68.1 dB मापा गया.

कम हवा की रफ्तार से बढ़ा प्रदूषण

विशेषज्ञों का कहना है कि दिवाली के बाद कम हवा की गति के कारण धुआं और धूल जमीन के पास ही जमी रही, जिससे AQI में गिरावट आई. वायु गुणवत्ता सूचकांक आठ प्रमुख प्रदूषकों पर आधारित होता है, जिनमें PM2.5, PM10, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ओज़ोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया और सीसा शामिल हैं.

