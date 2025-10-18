HR नंबर के कंटेनर में छिपा रखा था नशे का जखीरा... मुजफ्फरपुर में उत्पाद विभाग ने बरामद की सबसे बड़ी गांजा खेप, 2 गिरफ्तार

बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में उत्पाद विभाग की टीम ने नशे के कारोबार पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 1.25 करोड़ रुपये की गांजा की खेप बरामद की है. यह कार्रवाई कांटी थाना क्षेत्र के एनएच-57 मोड़ के पास गुप्त सूचना के आधार पर की गई. टीम ने हरियाणा नंबर की एक कंटेनर गाड़ी को रोका, जिसे चालक ने शुरू में खाली बताया. लेकिन जब उत्पाद विभाग की टीम ने कंटेनर की गहराई से जांच की, तो उसके तहखाने से गांजे से भरे कई बंडल बरामद हुए.

उत्पाद इंस्पेक्टर दीपक कुमार सिंह ने बताया कि बरामद मादक पदार्थ की अनुमानित कीमत करीब डेढ़ करोड़ रुपये आंकी गई है. मौके से दो तस्करों को गिरफ्तार किया गया है. पूछताछ में खुलासा हुआ कि यह गांजा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी से लोड किया गया था और इसे उत्तर प्रदेश सप्लाई किया जाना था.

प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि कंटेनर को विशेष रूप से इस तरह से तैयार किया गया था कि उसकी तस्करी गतिविधि का पता लगाना मुश्किल हो. तस्कर गाड़ी के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह खाली रखकर निचले हिस्से में तहखाना बनाकर गांजा छिपाते थे. उत्पाद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह बरामदगी हाल के महीनों में जिले में की गई सबसे बड़ी नशे की खेपों में से एक है.

गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ जारी है ताकि पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश किया जा सके. उत्पाद विभाग इस मामले में अन्य राज्यों की एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस खेप का संचालन किन तस्कर गिरोहों द्वारा किया जा रहा था. टीम ने कंटेनर को जब्त कर लिया है और पूरे मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है.

---- समाप्त ----