बिहार: मोतिहारी में 20 वर्षीय युवक की हत्या, खेत से बरामद हुआ शव... तीन गिरफ्तार

बिहार के मोतिहारी के सुगौली में हत्या की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. जहां एक दोस्त ने प्रेम प्रसंग में पहले तो अपने दोस्त को शराब पिलाई व उसके बाद उसकी हत्या धारदार हथियार से कर दी. इसके बाद उसके शव को खेत में फेंक दिया. ग्रामीणों ने जब खेत में पड़ा शव देखा तो सनसनी फैल गई. जिसके बाद पुलिस को सूचित किया गया है.

घटना सुगौली थाना क्षेत्र की है. जानकारी के अनुसार बेलवतिया गांव में शनिवार को 20 वर्षीय सुरेश सहनी का शव मिला. ग्रामीणों और परिजनों के अनुसार टुनटुन 25 तारीख की शाम को अपने दोस्तों के साथ घर से निकला था, लेकिन देर रात तक वापस नहीं लौटा. इसके बाद परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. लगातार दो दिनों तक खोजबीन के बावजूद उसका कोई पता नहीं चल सका.

इसी बीच शनिवार को गांव की कुछ महिलाएं घास काटने खेतों की ओर गई थीं. तभी अचानक उन्हें गंध आने लगी. जब वे पास गईं तो देखा कि गन्ने के खेत में टुनटुन कुमार की लाश पड़ी थी. यह दृश्य देखकर उनकी चीख निकल गई और पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई. घटना की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई. मृतक के शरीर पर चोट के निशान थे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि उसकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई है.

जांच में जुटी पुलिस

परिजनों ने संदेह के आधार पर उसके कुछ दोस्तों को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया. फिलहाल पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. साथ ही मामले की गहन जांच भी शुरू कर दी है. इस हत्या की वारदात से पूरे बेलवतिया और आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई है. ग्रामीणों ने आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है. वहीं परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

मोतिहारी सदर डीएसपी दिलीप कुमार ने बताया कि एक 20 वर्षीय युवक की प्रेम-प्रसंग में हत्या कर दी गई.घटना की सूक्ष्म जांच की जा रही है. मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. जल्द ही पूरे हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा.

