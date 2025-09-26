मोतिहारी: निजी अस्पताल में डॉक्टर की लापरवाही से युवक की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

बिहार के मोतिहारी जिले के सबसे बड़े निजी अस्पताल रहमानिया मेडिकल सेंटर में डॉक्टर डॉ. तबरेज की कथित लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई. मृतक परवेज आलम, जो बड़ियारपुर के रहने वाले और वार्ड पार्षद शायरा खातून के दामाद थे, विदेश में नौकरी करते थे. उनके किडनी में पथरी की शिकायत थी.
परिजनों ने परवेज को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया. डॉ. तबरेज ने ऑपरेशन की सलाह दी और बाहर से डॉक्टर बुलाने की बात कही. परिजनों ने पैसा जमा करवा दिए, लेकिन ऑपरेशन डॉ. तबरेज ने खुद किया. ऑपरेशन के दौरान परिजनों से कई बार अतिरिक्त पैसे लिए गए और खून व प्लाज्मा भी अस्पताल से ही खरीदवाया गया.
मरीज की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा
आपरेशन के बाद परिजनों को मरीज से मिलने नहीं दिया गया. रात नौ बजे जब परिजन आईसीयू में गए, तो पाया कि परवेज का शव ऑपरेशन थिएटर में पड़ा है. डॉक्टर और स्टाफ वहां नहीं थे. परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर ने पैसों की लालच में जानबूझकर ऑपरेशन कर युवक की जान ली और फरार हो गया.
परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ की और जमकर हंगामा किया. मौके पर सदर डीएसपी दिलीप कुमार और अन्य थाना की पुलिस पहुंची. उन्होंने पोस्टमार्टम और मामले की गहन जांच के आदेश दिए. मृतक के साले और अन्य परिजन अस्पताल में धरना पर बैठे हुए हैं और डॉक्टर व अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं.
परिजनों ने अस्पताल पर लगाए गंभीर आरोप
दूसरे मरीजों के परिजन भी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि मरीजों के साथ गलत तरीके से ऑपरेशन किए जाते हैं. प्रशासन ने मामले की जांच तेज कर दी है और दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.