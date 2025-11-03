scorecardresearch
 

मोकामा हत्याकांड में जांच तेज, वायरल वीडियो पर सौ चेहरों की पहचान, काफिले की गाड़ियों पर फोकस

मोकामा हत्याकांड में जांच टीम ने वायरल वीडियो के आधार पर सौ से ज्यादा चेहरों की पहचान की है. टीम स्मार्टफोन की जांच कर वीडियो फुटेज जुटा रही है. एक वीडियो में दुलारचंद यादव फोर व्हीलर के पास जाते दिखे. पुलिस पहले और बाद का फुटेज तलाश रही है. मामले में अनंत सिंह गिरफ्तार हैं और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे जा चुके हैं.

दुलारचंद यादव हत्याकांड की जांच तेज (Photo: ITG/@GFX)
मोकामा हत्याकांड में पुलिस सोशल मीडिया और मोबाइल फोन के वीडियो के आधार पर तेजी से सुराग जुटा रही है. दुलारचंद यादव की हत्या वाली जगह और उसके आस-पास जांच टीम युवाओं के स्मार्टफोन की जांच कर रही है और घटना से जुड़े वीडियो रिकवर किए जा रहे हैं. टीम का कहना है कि सोशल मीडिया पर वायरल फुटेज से कई अहम जानकारी मिली है.

सूत्रों के अनुसार 30 अक्टूबर को मोकामा टाल में भिड़ंत का जो वीडियो वायरल हुआ था, उसकी जांच में सौ से ज्यादा चेहरों की पहचान की गई है. पुलिस इन लोगों की भूमिका की जांच कर रही है. साथ ही टीम दुलारचंद पर गाड़ी चढ़ाने की आशंका को देखते हुए काफिले में चल रहे वाहनों की पहचान कर रही है.

पुलिस सोशल मीडिया और वीडियो की जांच में जुटी

जांच टीम को घटना के वक्त का एक छोटा वीडियो भी मिला है जिसमें दुलारचंद यादव सही सलामत एक फोर व्हीलर के पास जाते दिखाई दे रहे हैं. यह वीडियो करीब दो सेकंड का है. अब टीम इस फुटेज के पहले और बाद के वीडियो तलाश रही है ताकि पूरी घटना की स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके.

अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

उधर, दुलारचंद यादव की हत्या के आरोप में बाहुबली नेता अनंत सिंह को पटना पुलिस ने शनिवार देर रात गिरफ्तार कर लिया. उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है. विधानसभा चुनाव के दौरान अनंत सिंह जेल में रहेंगे. मोकामा सीट को अनंत सिंह का मजबूत क्षेत्र माना जाता है. इस सीट से जेडीयू ने उन्हें उम्मीदवार बनाया है, जबकि आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी और जनसुराज ने पीयूष प्रियदर्शी को मैदान में उतारा है.

