गुडन्यूज! छठ के बाद भी रेलवे चला रहा ये स्पेशल ट्रेनें, लिस्ट में देखें रूट टाइम शेड्यूल

आस्था के महापर्व छठ पूजा की समाप्ति के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे की ओर से दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं. इससे रेल यात्रियों को टिकट मिलने में आसानी होगी.छठ पर्व के बाद नियमित चलने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है. यात्री ठूंस-ठूंस सफर कर रहे हैं. रेलवे ने यात्रियों की भीड़ को देखते हुए पटना, बरौनी, सहरसा, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया आदि स्टेशनों से नई दिल्ली, मुंबई, सिकंदराबाद जैसे महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए कई स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया है.
आनंद विहार/नई दिल्ली के लिए स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 02391 पटना-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को पटना से 22.20 बजे खुलकर अगले दिन 18.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04089 पटना-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रतिदिन पटना से 18.20 बजे खुलकर अगले दिन 14.50 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02251 पटना-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 16.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार, गुरूवार एवं रविवार को पटना से 10.00 बजे खुलकर उसी दिन 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02253 पटना-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 17.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शनिवार को पटना से 10.00 बजे खुलकर उसी दिन 23.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04093 पटना-हजरत निजामुद्दीन स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रतिदिन पटना से 07.45 बजे खुलकर अगले दिन 00.45 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02309 राजेन्द्रनगर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 14.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को को राजेन्द्रनगर से 23.05 बजे खुलकर अगले दिन 16.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03257 दानापुर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को दानापुर से 07.30 बजे खुलकर अगले दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04095 पाटलिपुत्र-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रतिदिन पाटलिपुत्र से 00.30 बजे खुलकर उसी दिन 21.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03221 राजगीर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 24.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को राजगीर से 14.00 बजे खुलकर अगले दिन 13.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04069 राजगीर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को राजगीर से 23.30 बजे खुलकर अगले दिन 19.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03223 राजगीर-हरिद्वार स्पेशल दिनांक 26.12.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को राजगीर से 04.05 बजे खुलकर अगले दिन 05.15 बजे हरिद्वार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04503 पटना-चंडीगढ़ स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 23.00 बजे खुलकर अगले दिन 23.10 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04601 पटना-फिरोजपुर कैंट स्पेशल दिनांक 20.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 20.50 बजे खुलकर अगले दिन 23.55 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03697 गया-दिल्ली स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक रविवार एवं गुरूवार को छोड़कर सप्ताह में पांच दिन गया से 14.15 बजे खुलकर अगले दिन 07.45 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02397 गया-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को गया से 14.15 बजे खुलकर अगले दिन 07.10 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03639 गया-दिल्ली स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार, मंगलवार एवं गुरूवार को गया से 22.00 बजे खुलकर अगले दिन 17.00 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को मुजफ्फरपुर से 06.30 बजे खुलकर अगले दिन 05.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05219 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को मुजफ्फरपुर से 13.30 बजे खुलकर अगले दिन 10.00 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04009 सीतामढ़ी-दिल्ली स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को सीतामढ़ी से 23.55 बजे खुलकर अगले दिन 23.58 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04015 सीतामढ़ी-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रतिदिन सीतामढ़ी से 16.30 बजे खुलकर अगले दिन 18.15 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04049 जयनगर-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को जयनगर से 10.00 बजे खुलकर अगले दिन 08.40 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04449 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रतिदिन दरभंगा से 18.15 बजे खुलकर अगले दिन 23.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04453 मानसी-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रतिदिन मानसी से 01.10 बजे खुलकर अगले दिन 03.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04097 हसनपुर रोड-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रतिदिन हसनपुर रोड से 15.00 बजे खुलकर अगले दिन 18.30 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05575 सहरसा-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 10.12.2025 तक प्रत्येक बुधवार को सहरसा से 20.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05579 पूर्णिया कोर्ट-आनंद विहार स्पेशल दिनांक 15.12.2025 तक प्रत्येक रविवार, सोमवार, मुंगलवार एवं शुक्रवार को पूर्णिया कोर्ट से 16.30 बजे खुलकर तीसरे दिन 00.30 बजे आनंद विहार पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04313 मुजफ्फरपुर-योगनगरी ऋषिकेश स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 14.00 बजे खुलकर अगले दिन 11.15 बजे योगनगर ऋषिकेश पहुंचेगी.
पुरी/हावड़ा के लिए स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 03230 पटना-पुरी स्पेशल दिनांक 25.12.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 08.45 बजे खुलकर अगले दिन 05.00 बजे पुरी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 08440 पटना-पुरी स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को पटना से 13.30 बजे खुलकर अगले दिन 09.45 बजे पुरी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02024 पटना-हावड़ा स्पेशल दिनांक 16.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को पटना से 05.30 बजे खुलकर उसीे दिन 13.25 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03136 पटना-सियालदह स्पेशल दिनांक 16.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को पटना से 17.15 बजे खुलकर अगले दिन 06.00 बजे सियालदह पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03044 रक्सौल-हावड़ा स्पेशल दिनांक 16.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को रक्सौल से 17.45 बजे खुलकर अगले दिन 10.50 बजे हावड़ा पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03188 मधुबनी-कोलकाता स्पेशल दिनांक 26.11.2025 तक प्रत्येक बुधवार को मधुबनी से 15.30 बजे खुलकर अगले दिन 05.15 बजे कोलकाता पहुंचेगी.
दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 03251 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलुरू स्पेशल दिनांक 29.12.2025 तक प्रत्येक रविवार एवं सोमवार को दानापुर से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलुरू पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03259 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलुरू स्पेशल दिनांक 30.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलुरू पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03245 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलूरू स्पेशल दिनांक 31.12.2025 तक प्रत्येक बुधवार को दानापुर से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलुरू पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03247 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलुरू स्पेशल दिनांक 25.12.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को दानापुर से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलुरू पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03241 दानापुर-एसएमभीबी, बेंगलुरू स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार एवं शनिवार को दानापुर से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे एसएमभीबी, बेंगलुरू पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03261 दानापुर-यशवंतपुर स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से 10.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 21.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05541 दरभंगा-यशवंतपुर स्पेशल दिनांक 17.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को दरभंगा से 15.35 बजे खुलकर चौथे दिन 02.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06212 दरभंगा-मैसूर स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को दरभंगा से 15.45 बजे खुलकर चौथे दिन 03.00 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05543 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल दिनांक 14.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 12.45 बजे खुलकर चौथे दिन 12.20 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07316 मुजफ्फरपुर-हुब्बल्लि स्पेशल दिनांक 25.12.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को मुजफ्फरपुर से 14.15 बजे खुलकर तीसरे दिन 11.00 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06262 मुजफ्फरपुर-बेंगलूरू कैंट स्पेशल दिनांक 05.12.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से 23.45 बजे खुलकर चौथे दिन 07.30 बजे बेंगलुरू कैंट पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07358 रक्सौल-हुब्बल्लि स्पेशल दिनांक 30.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 16.55 बजे खुलकर चौथे दिन 05.25 बजे हुब्बल्लि पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07006 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल दिनांक 27.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को रक्सौल से 03.15 बजे खुलकर अगले दिन 19.40 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07008 रक्सौल-चर्लपल्ली स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को रक्सौल से 19.15 बजे खुलकर तीसरे दिन 10.00 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07052 रक्सौल-तिरूपति स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 08.30 बजे खुलकर तीसरे दिन 04.40 बजे तिरूपति पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06060 बरौनी-मदुरै स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से 23.00 बजे खुलकर चौथे दिन 07.45 बजे मदुरै पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06040 बरौनी-चेन्नई स्पेशल दिनांक 03.12.2025 तक प्रत्येक बुधवार को बरौनी से 21.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 18.00 बजे चेन्नई पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03253 पटना-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल दिनांक 31.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को पटना से 15.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 03.30 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07420 बक्सर-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को बक्सर से 16.00 बजे खुलकर अगले दिन 23.40 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07022 सासाराम-चर्लपल्ली (हैदराबाद) स्पेशल दिनांक 21.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को सासाराम से 18.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 03.30 बजे चर्लपल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06086 पटना-एरणाकुलम स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को पटना से 23.45 बजे खुलकर चौथे दिन 10.30 बजे एरणाकुलम पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06056 बरौनी-पोत्तनूर (कोयम्बटूर) स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को बरौनी से 23.45 बजे खुलकर चौथे दिन 03.45 बजे पोत्तनूर पहुंचेगी.
गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के प्रमुख शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 05559 रक्सौल-उधना स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को रक्सौल से 05.30 बजे खुलकर अगले दिन 12.35 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05561 रक्सौल-वटवा (अहमदाबाद) स्पेशल दिनांक 30.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 11.20 बजे खुलकर अगले दिन 20.00 बजे वटवा पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09026 दानापुर-वलसाड स्पेशल दिनांक 30.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को दानापुर से 14.30 बजे खुलकर अगले दिन 21.30 बजे वलसाड पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09344 पटना-डा. अम्बेडकर नगर स्पेशल दिनांक 26.12.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 20.20 बजे खुलकर अगले दिन 23.20 बजे डा. अम्बेडकर नगर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04184 पटना-वीरांगणा लक्ष्मीबाई (झांसी) स्पेशल दिनांक 20.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को पटना से 10.15 बजे खुलकर अगले दिन 03.20 बजे वीरांगणा लक्ष्मीबाई/झांसी स्टेशन पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04832 पटना-जोधपुर स्पेशल दिनांक 02.11.2025 रविवार को पटना से 17.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 01.00 बजे जोधपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09428 पटना-साबरमती स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को पटना से 04.40 बजे खुलकर अगले दिन 09.55 बजे साबरमती पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09046 पटना-उधना स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को पटना से 13.05 बजे खुलकर अगले दिन 14.50 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09032 जयनगर-उधना स्पेशल दिनांक 29.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23.00 बजे खुलकर तीसरेे दिन 14.30 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09068 जयनगर-उधना स्पेशल दिनांक 24.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को जयनगर से 23.30 बजे खुलकर तीसरेे दिन 12.30 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09070 समस्तीपुर-उधना स्पेशल दिनांक 25.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को समस्तीपुर से 04.00 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09034 बरौनी-उधना स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं गुरूवार को बरौनी से 06.45 बजे खुलकर अगले दिन 19.00 बजे उधना पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से 14.40 बजे खुलकर तीसरे दिन 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05211 बरौनी-सोगरिया (कोटा) स्पेशल दिनांक 27.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को बरौनी से 16.10 बजे खुलकर अगले दिन 10.00 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09822 दानापुर-सोगरिया (कोटा) स्पेशल दिनांक 10.11.2025 तक प्रत्येक सोमवार को दानापुर से 01.15 बजे खुलकर अगले दिन 01.10 बजे सोगरिया (कोटा) पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01668 दानापुर-रानी कमलापति स्पेशल दिनांक 12.11.2025 तक प्रत्येक रविवार एवं बुधवार को दानापुर से 11.00 बजे खुलकर अगले दिन 08.55 बजे रानी कमलापति पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01702 दानापुर-जबलपुर स्पेशल दिनांक 06.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार एवं शनिवार को दानापुर से 11.00 बजे खुलकर अगले दिन 04.15 बजे जबलपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04814 दानापुर-भगत की कोठी स्पेशल दिनांक 27.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को दानापुर से 18.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 01.00 बजे भगत की कोठी पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09618 समस्तीपुर-दौराई (अजमेर) स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को समस्तीपुर से 01.00 बजे खुलकर दूसरे दिन 06.15 बजे दौराई पहुंचेगी.
मुंबई/पुणे/नागपुर के लिए स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 05557 रक्सौल-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 25.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को रक्सौल से 19.15 बजे खुलकर तीसरे दिन 05.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 05585 सरहसा-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक शुक्रवार को सहरसा से 17.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 05.30 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01144 दानापुर-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रतिदिन दानापुर से 21.30 बजे खुलकर तीसरे दिन 04.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01018 दानापुर-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 03.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार एवं बुधवार को दानापुर से 00.30 बजे खुलकर अगले दिन 12.00 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01044 मुजफ्फरपुर-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 13.11.2025 तक प्रत्येक बुधवार को मुजफ्फरपुर से 08.30 बजे खुलकर अगले दिन 22.50 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01450 दानापुर-पुणे स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रतिदिन दानापुर से 05.00 बजे खुलकर अगले दिन 18.15 बजे पुणे पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01482 दानापुर-पुणे स्पेशल दिनांक 03.12.2025 तक प्रत्येक बुधवार एवं रविवार को दानापुर से 12.30 बजे खुलकर अगले दिन 23.55 बजे पुणे पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03213 दानापुर-हडपसर (पुणे) स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को दानापुर से 21.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 04.15 बजे हडपसर (पुणे) पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09062 बरौनी-बांद्रा टर्मिनस स्पेशल दिनांक 27.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को बरौनी से 12.15 बजे खुलकर तीसरे दिन 06.30 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 01208 समस्तीपुर-नागपुर स्पेशल दिनांक 27.11.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को समस्तीपुर से 23.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 07.00 बजे नागपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 08870 जयनगर-नेसुब इतवारी जं. (नागपुर) स्पेशल दिनांक 08.11.2025 तक प्रत्येक शनिवार को जयनगर से 00.30 बजे खुलकर अगले दिन 14.00 बजे नेसुब इतवारी जं.पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 07312 मुजफ्फरपुर-वास्को डी गामा स्पेशल दिनांक 25.12.2025 तक प्रत्येक गुरूवार को मुजफ्फरपुर से 14.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 14.55 बजे वास्को डी गामा पहुंचेगी.
धनबाद से विभिन्न शहरों के लिए चलने वाली स्पेशल ट्रेनें
- ट्रेन नंबर 03379 धनबाद-लोकमान्य तिलक़ स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रत्येक मंगलवार को धनबाद से 23.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 14.15 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03311 धनबाद-चंडीगढ़ स्पेशल दिनांक 28.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार को धनबाद से 23.50 बजे खुलकर तीसरे दिन 04.30 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03677 धनबाद-गोरखपुर स्पेशल दिनांक 30.11.2025 तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से 20.45 बजे खुलकर अगले दिन 12.30 बजे गोरखपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 03309 धनबाद-दिल्ली स्पेशल दिनांक 29.11.2025 तक प्रत्येक मंगलवार एवं शनिवार को धनबाद से 10.10 बजे खुलकर अगले दिन 09.15 बजे दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 04455 धनबाद-नई दिल्ली स्पेशल दिनांक 02.12.2025 तक प्रतिदिन धनबाद से 04.00 बजे खुलकर अगले दिन 06.00 बजे नई दिल्ली पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 02831 धनबाद-भुवनेश्वर स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रतिदिन धनबाद से 16.00 बजे खुलकर अगले दिन 07.45 बजे भुवनेश्वर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06564 धनबाद-यशवंतपुर स्पेशल दिनांक 29.12.2025 तक प्रत्येक शनिवार को धनबाद से 20.45 बजे खुलकर तीसरे दिन 21.30 बजे यशवंतपुर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 06064 धनबाद-कोयम्बटूर स्पेशल दिनांक 01.12.2025 तक प्रत्येक सोमवार को धनबाद से 06.00 बजे खुलकर तीसरे दिन 03.45 बजे कोयम्बटूर पहुंचेगी.
- ट्रेन नंबर 09040 धनबाद-उधना स्पेशल दिनांक 28.12.2025 तक प्रत्येक रविवार को धनबाद से 23.50 बजे खुलकर तीसरे दिन 14.00 बजे उधना पहुंचेगी.