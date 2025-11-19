Chirag Paswan ने वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष को जमकर सुनाया, बोले- जीत जितनी भव्य है, शपथ ग्रहण भी उतना ही भव्य होगा

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद गुरुवार को होने वाले नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने NDA पर जितना भरोसा दिखाया है, शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य होने वाला है.

और पढ़ें

चिराग पासवान ने बताया कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. उनके अनुसार जीत जितनी बड़ी है, अब जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के बाद तुरंत की जाएगी.

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोला

इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में NDA को मिली जीत जनता का साफ संदेश है कि वह विकास की राजनीति चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण विश्वास जताया है और अब सरकार उसी विश्वास को निभाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.

महागठबंधन द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन अपनी सोच और कार्यशैली के कारण जनता के बीच पूरी तरह असफल हो चुका है. वह बहाने ढूंढने में समय बिताते हैं और अपने भीतर झांकने की जरूरत को नजरअंदाज करते हैं.

Advertisement

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज

चिराग ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन खत्म हो चुका है और अब बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी जनता उन्हें नकार देगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार बहानेबाजी में लगा हुआ है और इसी वजह से जनता का विश्वास खोता जा रहा है. बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी नई दिशा पकड़ रही है.

---- समाप्त ----

रिपोर्ट- शुभम लाल