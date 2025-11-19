scorecardresearch
 

Feedback

Chirag Paswan ने वोट चोरी के आरोपों पर विपक्ष को जमकर सुनाया, बोले- जीत जितनी भव्य है, शपथ ग्रहण भी उतना ही भव्य होगा

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद शपथ ग्रहण समारोह से पहले चिराग पासवान ने महागठबंधन पर सीधा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जीत जितनी भव्य है, शपथ ग्रहण भी उतना ही भव्य होगा और प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद रहेंगे. वोट चोरी के आरोपों पर उन्होंने कहा कि महागठबंधन बहाने ढूंढते-ढूंढते बिहार से खत्म हो गया है.

Advertisement
X
चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री (Photo: Shubham Lal/ITG)
चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री (Photo: Shubham Lal/ITG)

बिहार में NDA की ऐतिहासिक जीत के बाद गुरुवार को होने वाले नए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. इसी बीच केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने महागठबंधन पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने NDA पर जितना भरोसा दिखाया है, शपथ ग्रहण समारोह भी उतना ही भव्य होने वाला है.

चिराग पासवान ने बताया कि इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. उनके अनुसार जीत जितनी बड़ी है, अब जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है और संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत शपथ ग्रहण के बाद तुरंत की जाएगी.

चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला बोला

सम्बंधित ख़बरें

चिराग पासवान ने कहा कि बेटियों को भी बराबर का हक है. (File Photo ITG)
'मैं भी ऐसा...', चिराग पासवान ने लालू परिवार में चल रहे विवाद पर तोड़ी चुप्पी 
chirag paswan meets nitish kumar and political scenario in bihar
चिराग पासवान ने नीतीश कुमार से की मुलाकात  
Nitish Kumar should be the chief minister
नीतीश कुमार को लेकर क्या बोले चिराग पासवान? 
'बिहार के लोगों ने सही समय पर सही फैसला लिया', NDA की जीत पर बोले चिराग पासवान 
What should be the first priority as one day CM of Bihar
बिहार चुनाव नतीजों पर क्या बोले चिराग पासवान? 

इसके अलावा चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में NDA को मिली जीत जनता का साफ संदेश है कि वह विकास की राजनीति चाहती है. साथ ही उन्होंने कहा कि जनता ने पूर्ण विश्वास जताया है और अब सरकार उसी विश्वास को निभाने की दिशा में कदम बढ़ाएगी.

महागठबंधन द्वारा लगाए गए वोट चोरी के आरोपों पर चिराग पासवान ने कड़ा जवाब दिया. उन्होंने कहा कि महागठबंधन अपनी सोच और कार्यशैली के कारण जनता के बीच पूरी तरह असफल हो चुका है. वह बहाने ढूंढने में समय बिताते हैं और अपने भीतर झांकने की जरूरत को नजरअंदाज करते हैं.

Advertisement

बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज

चिराग ने यह भी कहा कि बिहार में महागठबंधन खत्म हो चुका है और अब बंगाल, असम और तमिलनाडु में भी जनता उन्हें नकार देगी. उन्होंने कहा कि विपक्ष लगातार बहानेबाजी में लगा हुआ है और इसी वजह से जनता का विश्वास खोता जा रहा है. बिहार में नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज हो गई हैं और इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी नई दिशा पकड़ रही है.

---- समाप्त ----
रिपोर्ट- शुभम लाल
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement