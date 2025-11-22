scorecardresearch
 

पटनाः नई NDA सरकार की पहली कैबिनेट बैठक 25 नवंबर को, मंत्रियों ने संभाला कार्यभार

बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे होगी, जिसमें नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. मंत्रियों ने अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया है. शनिवार को अशोक चौधरी ने मंत्रालय का चार्ज लिया, जबकि बीजेपी कोटे की श्रेयसी सिंह ने सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग का पदभार ग्रहण किया.

दीपक प्रकाश और श्रेयसी सिंह समेत कई मंत्रियों ने पदभार ग्रहण किया. (Photo: ITG)
बिहार में नई एनडीए सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की पहली बैठक 25 नवंबर को सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी. इस अहम बैठक में नई विधानसभा का पहला सत्र बुलाए जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना है.

अशोक चौधरी और श्रेयसी सिंह ने ग्रहण किया पदभार

इससे पहले शनिवार को कई मंत्रियों ने अपने-अपने विभागों का कार्यभार संभाल लिया. अशोक चौधरी ने मंत्री पद का चार्ज लिया, वहीं बीजेपी कोटे से बनी मंत्री श्रेयसी सिंह सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग पहुंचीं और पदभार ग्रहण किया. श्रेयसी मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद खेल विभाग का कार्यभार भी संभालेंगी.

जींस-शर्ट और क्रॉक्स में नजर आए दीपक प्रकाश

उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश पंचायती राज विभाग पहुंचे और विभागीय कार्यभार ग्रहण किया. इस दौरान वह जींस-शर्ट और क्रॉक्स पहने नजर आए. उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य सरकार की प्रत्येक व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाना है.

दूसरी तरफ पटना में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी गृह विभाग का कार्यभार संभाल लिया है. अब नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को होगी.

---- समाप्त ----
