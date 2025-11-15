scorecardresearch
 

Feedback

बिहार चुनाव में सांस रोक देने वाले नतीजे, कहीं 27 वोटों से जीत तो कहीं 30 मतों ने बदल दिया खेल

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कई सीटों पर हार-जीत का अंतर इतना कम रहा है कि प्रत्याशियों की अंतिम समय तक सांसें अटकी रही. छह विधानसभा क्षेत्रों में जीत का अंतर 250 वोटों से भी कम रहा, जिनमें तीन सीटों पर तो मार्जिन 100 वोट से भी नीचे था. संदेश, रामगढ़ और अगिआंव जैसी सीटों पर महज़ कुछ दर्जन वोटों से विजेता तय हुआ. इन बेहद करीबी मुकाबलों ने दिखा दिया कि हर एक वोट चुनावी हार-जीत तय कर सकता है.

Advertisement
X
कहीं 27, कहीं 30 वोटों से तय हुई जीत (Photo: PTI))
कहीं 27, कहीं 30 वोटों से तय हुई जीत (Photo: PTI))

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में इस बार कई सीटें ऐसी रहीं जहां जीत और हार के बीच का फासला बेहद कम था. कुल छह विधानसभा सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा रहा कि परिणाम 250 वोटों से भी कम के अंतर से तय हुआ.

इनमें तीन सीटें ऐसी थीं जहां विजेता 100 वोट से नीचे के मामूली अंतर से जीता. इन करीबी नतीजों ने न केवल चुनावी उत्सुकता बढ़ाई, बल्कि यह भी साबित किया कि एक-एक वोट की अहमियत कितनी अधिक होती है.

कहीं 27 वोट से जीत तो कहीं 30 मतों ने बदला खेल

सम्बंधित ख़बरें

घर में आग लगने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई. (Photo: Mani bhushan sharma/ITG)
मुजफ्फरपुर: शॉर्ट सर्किट के चलते घर में लगी आग, एक ही परिवार के 5 लोग जिंदा जले 
Bihar bjp win
बिहार: BJP के ये 12 उम्मीदवार जो हुए हार के शिकार, 5 को मुस्लिम कैंडिडेट ने हराया 
बहुजन राजनीति के पुनर्जागरण की झलक रामगढ़ सीट पर दिखी (Photo: PTI)
बिहार की वह एक सीट, जहां BSP को मिली जीत... महज 30 वोट से हो गया खेल 
वोटर अधिकार यात्रा फ्लॉप (Photo: PTI)
बिहार में वोटर अधिकार यात्रा फेल, जिस रास्ते से गुजरी वहीं महागठबंधन साफ 
bihar election tejashwi yadav
पार्टी, परिवार, पार्टनर और पॉलिटिक्स... तेजस्वी के सामने चारों को बचाए रखने की चुनौती? 

सबसे कड़ा मुकाबला भोजपुर जिले की संदेश सीट पर देखने को मिला. यहां जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण शाह ने आरजेडी के दीपू सिंह को महज 27 वोट से मात दी. लगातार बदलते रुझान और आख़िरी राउंड तक चले कड़े संघर्ष ने इस सीट को चुनाव का सबसे रोमांचक केंद्र बना दिया था.

इसी तरह अगिआंव (आरा) सीट पर भी दिल थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिला, सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के शिव प्रकाश रंजन को बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान के हाथों सिर्फ 95 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी कुछ राउंड की गिनती ने इस सीट का गणित पूरी तरह बदल दिया.

Advertisement

BSP उम्मीदवार को मिली सिर्फ 30 सीटें

रामगढ़ सीट पर भी बेहद करीबी जीत दर्ज हुई है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सतीश कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को सिर्फ 30 वोट से हराया. 

कुछ सीटों पर अंतर थोड़ा अधिक था, लेकिन मुकाबला फिर भी बेहद करीबी रहा. नबीनगर में जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी के अमोद कुमार सिंह को 112 वोट के अंतर से शिकस्त दी. वहीं ढाका सीट पर आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोट से हराया.

सीमांचल की फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज बिश्वास ने बीजेपी के विद्या सागर केशरी को 221 वोट के मामूली मार्जिन से परास्त किया. कांग्रेस के लिए यह जीत रणनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    बिहार चुनाव रिजल्ट 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Dharmendra Health
    Raghopur Election
    Mahua Chunav
    Mokama Election
    Karakat Election
    Gopalganj Election
    Buxar Election
    Advertisement