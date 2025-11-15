बिहार चुनाव में सांस रोक देने वाले नतीजे, कहीं 27 वोटों से जीत तो कहीं 30 मतों ने बदल दिया खेल

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों में इस बार कई सीटें ऐसी रहीं जहां जीत और हार के बीच का फासला बेहद कम था. कुल छह विधानसभा सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा रहा कि परिणाम 250 वोटों से भी कम के अंतर से तय हुआ.

और पढ़ें

इनमें तीन सीटें ऐसी थीं जहां विजेता 100 वोट से नीचे के मामूली अंतर से जीता. इन करीबी नतीजों ने न केवल चुनावी उत्सुकता बढ़ाई, बल्कि यह भी साबित किया कि एक-एक वोट की अहमियत कितनी अधिक होती है.

कहीं 27 वोट से जीत तो कहीं 30 मतों ने बदला खेल

सबसे कड़ा मुकाबला भोजपुर जिले की संदेश सीट पर देखने को मिला. यहां जेडीयू उम्मीदवार राधा चरण शाह ने आरजेडी के दीपू सिंह को महज 27 वोट से मात दी. लगातार बदलते रुझान और आख़िरी राउंड तक चले कड़े संघर्ष ने इस सीट को चुनाव का सबसे रोमांचक केंद्र बना दिया था.

इसी तरह अगिआंव (आरा) सीट पर भी दिल थाम देने वाला मुकाबला देखने को मिला, सीपीआई(एमएल) लिबरेशन के शिव प्रकाश रंजन को बीजेपी उम्मीदवार महेश पासवान के हाथों सिर्फ 95 वोट के अंतर से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी कुछ राउंड की गिनती ने इस सीट का गणित पूरी तरह बदल दिया.

Advertisement

BSP उम्मीदवार को मिली सिर्फ 30 सीटें

रामगढ़ सीट पर भी बेहद करीबी जीत दर्ज हुई है. बहुजन समाज पार्टी (BSP) के सतीश कुमार सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक कुमार सिंह को सिर्फ 30 वोट से हराया.

कुछ सीटों पर अंतर थोड़ा अधिक था, लेकिन मुकाबला फिर भी बेहद करीबी रहा. नबीनगर में जेडीयू के चेतन आनंद ने आरजेडी के अमोद कुमार सिंह को 112 वोट के अंतर से शिकस्त दी. वहीं ढाका सीट पर आरजेडी के फैसल रहमान ने बीजेपी के पवन कुमार जायसवाल को 178 वोट से हराया.

सीमांचल की फारबिसगंज सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार मनोज बिश्वास ने बीजेपी के विद्या सागर केशरी को 221 वोट के मामूली मार्जिन से परास्त किया. कांग्रेस के लिए यह जीत रणनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही है.

---- समाप्त ----