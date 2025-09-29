छठ-दिवाली से पहले बिहार को तीन नई अमृत भारत समेत 7 ट्रेनों की सौगात, दिल्ली से छपरा जाना हुआ आसान

छठ और दिवाली से पहले ट्रेनों के मामले में बिहार को बड़ा गिफ्ट मिला है. एक साथ तीन नई अमृत भारत एक्सप्रेस और चार पैसेंजर ट्रेनों की शुरुआत हुई है. शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने पटना जंक्शन से इन सात नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया.

बिहार में चल रही हैं 13 अमृत भारत ट्रेन

देशभर में अभी तक 12 अमृत भारत ट्रेनें चल रही थीं जिनमें से 10 बिहार से जुड़ी हैं. अब तीन नई ट्रेनों के शुभारंभ के साथ इनकी संख्या बढ़कर 15 हो गई है और इनमें से 13 ट्रेनें बिहार से संचालित होंगी. रेल मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से बिहार को लगातार रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी सौगातें मिल रही हैं.

हैदराबाद-राजस्थान के लिए बिहार से नई ट्रेन

नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों में मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली (हैदराबाद के पास), दरभंगा से मदार जंक्शन (अजमेर के पास) और छपरा से आनंद विहार टर्मिनल (दिल्ली) तक की ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई. इनमें से मुजफ्फरपुर से चर्लपल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस दक्षिण भारत के लिए बिहार की पहली ट्रेन होगी, जबकि छपरा-आनंद विहार ट्रेन दिल्ली के लिए छठी अमृत भारत होगी.

चार पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत

इसके साथ ही चार पैसेंजर ट्रेनों की भी शुरुआत की गई जिनमें नवादा-पटना, इस्लामपुर-पटना, पटना-बक्सर और झाझा-दानापुर मार्ग की ट्रेनें शामिल हैं. खासकर नवादा-पटना पैसेंजर ट्रेन का शुभारंभ होने के बाद बरबीघा-अस्थावां-बिहार शरीफ रेलखंड पर लोगों की सालों से लंबित मांग पूरी हो गई है.

रेल मंत्रालय के अनुसार इन नई सेवाओं से बिहार की रेल कनेक्टिविटी को नई दिशा मिलेगी और यात्रियों की यात्रा और सुविधाजनक बनेगी. ग्रामीण और छोटे कस्बों के लोगों को अब सीधी रेल सेवाओं का लाभ मिलेगा.



