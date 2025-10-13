बेतिया: मझौलिया बाजार में सिलेंडर ब्लास्ट से मचा हड़कंप, पुलिसकर्मी समेत चार घायल, तीन दुकानें जलकर खाक

बेतिया जिले के मझौलिया प्रखंड मुख्यालय स्थित बाजार चौक पर सोमवार की सुबह बड़ा हादसा हो गया. चीनी मील के समीप एक मिठाई की दुकान में गैस सिलेंडर फटने से जोरदार धमाका हुआ. धमाके के बाद लगी आग में एक पुलिसकर्मी समेत चार लोग झुलस गए, जबकि आसपास की तीन दुकानें जलकर राख हो गईं.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, मिठाई की दुकान में काम के दौरान अचानक गैस सिलेंडर ब्लास्ट हो गया. आग इतनी तेजी से फैली कि पास की अन्य दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया.

सूचना मिलते ही अग्निशमन दल मौके पर पहुंचा और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस दौरान पुलिस कर्मी और दो ग्रामीण झुलस गए. सभी घायलों को सीएचसी मझौलिया में भर्ती कराया गया, जहां से एक को बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर किया गया.

घटना में करीब 10 लाख रुपये से अधिक की क्षति बताई जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

