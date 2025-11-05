बिहार: रोड शो के दौरान हम प्रत्याशी ज्योति मांझी पर पथराव, DM बोले- जांच में कोई पत्थर नहीं मिला

बिहार के गया जिले के बाराचट्टी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है. हम पार्टी की प्रत्याशी और मौजूदा विधायक ज्योति मांझी पर रोड शो के दौरान पथराव किया गया. इस घटना में उनके सीने पर चोट आई और उन्हें तुरंत अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उनका इलाज जारी है.

घटना बाराचट्टी क्षेत्र के सुलबट्टा गांव के पास हुई. बताया गया कि ज्योति मांझी गाड़ी के सनरूफ से बाहर निकलकर लोगों से मुलाकात कर रही थीं. इसी दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उन पर पत्थर फेंका. प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि हम प्रचार कर रहे थे तभी लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाते हुए कुछ लोग आए और ओवरब्रिज से बड़ा पत्थर फेंका जो मेरे सीने में लगा.

ज्योति मांझी पर रोड शो के दौरान पथराव

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. शेरघाटी के एसडीपीओ अजय प्रसाद ने बताया कि पुलिस मामले की जांच कर रही है. एक संदिग्ध बाइक को जब्त किया गया है और दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है. उन्होंने कहा कि प्राथमिक जांच में पथराव की बात सामने आई है और सभी बिंदुओं पर जांच जारी है.

मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट का जिक्र नहीं

वहीं, DM शशांक शुभंकर ने कहा कि घटनास्थल पर जांच में कोई पत्थर नहीं मिला और न ही किसी ने ऐसी घटना देखने की बात कही. वाहन पर भी कोई निशान नहीं है और मेडिकल रिपोर्ट में भी चोट का जिक्र नहीं है. फिर भी एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच की जा रही है.

