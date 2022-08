आनंद महिंद्रा को चाहिए इस सवाल का जवाब- दिए हैं 4 विकल्प, एक ने लिखा... Jugaad University Graduate

शौक बड़ी चीज होती है. कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो लीक से हटकर काम करते हैं. जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे, और तारीफ भी करेंगे कि कहां से आता है ये आइडिया? ऐसा ही एक शख्स ने अपने इनोवेटिव आइडिया से महिंद्रा ग्रुप के प्रमुख आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) को चौंकाया है.

वैसे भी आनंद महिंद्रा हमेशा नई प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं. अक्सर वो ऐसे वीडियो या फोटो सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं, जिसे आप मजेदार कह सकते हैं. लेकिन उस तस्वीर या वीडियो में एक बेहतरीन आइडिया और संदेश छुपा होता है.

गजब का आइडिया....



इस कड़ी में शुक्रवार को Anand Mahinda ने एक अपने ट्विटर हैंडर पर एक 25 सेकंड का वीडियो शेयर किया है. जिसमें एक युवक ने कार के एक हिस्से को अपने घर के मैन गेट का रूप दे दिया है. पहली नजर में आपको लगेगा कि शख्स कार से बाहर आ रहा है. लेकिन उसने कार को गेट में तब्दील कर दिया है.

दरअसल, युवक ने मैन गेट में कार के एक हिस्से को जोड़ दिया है, कार में आगे और पीछे एक-एक चक्के लगे हैं. गेट स्लाइडिंग वाला है. इसलिए जब कार के चक्के की मदद से गेट को खोलना और बंद करना बेहद आसान हो गया है. मैन गेट में एक छोटे दरवाजे के लिए शख्स ने कार के गेट का इस्तेमाल किया है. जो बिल्कुल नया आइडिया है. ये वीडियो एक साथ कई मैसेज दे रहा है.

This person is:

1) A passionate car lover?

2) An introvert who doesn’t want anyone to try and enter his home?

3) Someone innovative with a quirky sense of humour?

4) All of the above? pic.twitter.com/CZxhGR7VDb