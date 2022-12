कोल्ड चेन, फूड पार्क के लिए किसानों को प्रोत्साहन, 10 करोड़ रुपये का बजट आवंटित

देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिए केंद्र सरकार किसानों को कई योजनाओं के माध्यम से मदद करती है. इन योजनाओं का लाभ किसान आसानी से हासिल कर सकें, इसके लिए सरकार कई कार्यक्रम भी चलाती है. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना इन्हीं योजनाओं में से एक है. इस योजना को सरकार ने 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्देश दिया है. इसके लिए खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 4,600 करोड़ रुपये बजट भी आवंटित किया है.

अपनी उपज का सही तरीके से प्रबंधन कर सकते हैं किसान

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत सरकार किसानों को उनकी उपज सही तरीके से दुकानों तक पहुंचाने और आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण, कोल्ड स्टोरेज की स्थापना करने में मदद करती है. इस योजना के तहत किसान अपने पैदावार का सही प्रबंधन कर, उसे आसानी से मार्केट में बेच सकते हैं.

