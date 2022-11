एक सेल्फी से 11 हजार रुपये कमाने का मौका! जानिए तरीका

खेती को किसानों के लिए आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार वक्त-वक्त पर नई-नई योजनाएं लॉन्च करती रहती है. अब इसी कड़ी किसानों को सेल्फी लेकर mygov.in पर अपलोड करने पर 11 हजार रुपये मिल रहे हैं. दूसरे स्थान पर रहने वाले किसानों को 7000 रुपये का पुरस्कार मिलेगा. किसानों को ये राशि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ फोटोग्राफी प्रतियोगिता के तहत मिलेगी.

इस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्या करना होगा

दरअसल, किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर जागरूक करने के लिए इस तरह की पहल की जा रही है. किसान पीएमएफबीवाई लाभार्थियों के साथ सीएससी केंद्रों, कृषि केंद्रों, कृषि कार्यालय और खेतों को बैकग्राउंड में रखकर ये फोट खींच कर mygov.in पर जाकर अपलोड कर सकते हैं. इसके अलावा आम नागरिक इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं. इसके लिए 18 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करना होगा.

जय जवान, जय किसान

भारत के किसान, भारत की शान।🙌🏻



Put your photography skills to use and tell us how the Meri Policy, Mere Haath initiative has helped farmers, and stand a chance to win up to ₹11,000.



Visit: https://t.co/sPFAsJNnhL pic.twitter.com/ZxxC2ZInna