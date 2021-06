Krishak Bandhu Yojna: इस राज्य के किसानों के लिए खुशखबरी, साल में मिलेंगे 10 हजार रुपये, जानिए डिटेल्स

पश्चिम बंगाल की सरकार ने किसानों ने लिए बड़ा ऐलान किया है. राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर बताया कि राज्य के किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता को दोगुना किया जा रहा है. ममता बनर्जी ने बताया कि यह फैसला कृषक बंधु स्कीम (Krishak Bandhu Yojna) के तहत लिया गया है, जिसे पश्चिम बंगाल सरकार फिर से लॉन्च कर रही है. बताया गया है कि जिन किसानों को पहले 5 हजार रुपये की सालाना आर्थिक सहायता मिलती थी, उनको अब 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी. वहीं छोटे किसानों को भी 4 हजार रुपये सालाना मदद का फैसला लिया गया है.

राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट में लिखा, 'मुझे यह बताता हुए खुशी हो रही है कि पश्चिम बंगाल की सरकार कृषक बंधु स्कीम को रीलॉन्च कर रही है. इसमें किसानों और बटाईदारों को मिलने वाली सालाना आर्थिक सहायता को डबल किया जाएगा.'

किन किसानों को मिलेंगे सालाना 10 हजार रुपये?

ममता बनर्जी ने आगे जानकारी दी है कि जिन किसानों के पास एक एकड़ या उससे अधिक उपजाऊ भूमि है उनको सालाना 10 हजार रुपये की आर्थिक मदद राज्य सरकार देगी. पहले उनको 5 हजार रुपये (सालाना) की मदद दी जाती थी. राज्य की मुख्यमंत्री ने आगे बताया है कि जिन किसानों के पास एक एकड़ से कम उपजाऊ भूमि है उनको कम से कम 4 हजार रुपये की सालाना आर्थिक मदद दी जाएगी. इन्हें पहले सालाना 2 हजार रुपये मिलते थे.

Additionally, those having less than one acre of cultivable land will now receive a minimum of ₹4,000 per annum, on a pro-rata basis.



