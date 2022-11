यूपी: फिरोजाबाद में खाद का भारी संकट, आपस में भिड़ गए दो गुट

Firozabad News: फिरोजाबाद जिले के जसराना क्षेत्र में खाद वितरण के दौरान दो गुट आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक गुट की तरफ से गोली चलने से सामने वाले पक्ष का एक किसान घायल हो गया. घायल को इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया.

Fertilisers crisis in firozabad of UP