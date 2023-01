इस किसान ने लगाया ऐसा जुगाड़, अब मुफ्त में खाना पका रहा पूरा गांव!

पंजाब के एक किसान ने एक ऐसा प्रयोग किया है, जिसकी मदद से उसका पूरा गांव मुफ्त में खाना पका रहा है. साथ ही हर महीने सिलेंडर पर खर्च होने वाले ग्रामीणों के पैसे की भी बचत हो रही है. किसान तक की रिपोर्ट के मुताबिक, पंजाब के रूपनगर के रहने वाले गगनदीप सिंह ने 140 क्यूब का बायोगैस प्लांट लगाया है. उन्होंने हर घर को पाइपलाइन का कनेक्शन दिया है. इससे मिलने वाले गैस से पूरा गांव मुफ्त में खाना पका रहा है.

गगनदीप के कदम की हो रही सराहना

गगनदीप के इस कदम की उनके गांव में काफी सराहना हो रही है. बायोगैस संयंत्र के माध्यम से वह नि:शुल्क ईंधन और बिजली सप्लाई कर रहा है. वह हर घर को 2-2 घंटे दिन में तीन में 3 बार गैस सप्लाई करता है. प्लांट के नजदीक बने घरों के लिए ये सुविधा 24 घंटों की है. ग्रामीणों ने बताया कि लॉकडाउन में उनको गैस सिलेंडर मिलने में काफी परेशानी हुई थी. और अब उन्हें किसी सिलेंडर की आवश्यकता ही नहीं हैं. घरों में अब मुफ्त में खाना पक रहा है.

Gagandeep Singh is an exemplification of resourcefulness, innovation, and sustainability.



His biogas plant supplies free cooking gas to the people of the village, provides farmers with compost, and encourages organic farming.#FarmHeroes pic.twitter.com/LpBC0vBh56