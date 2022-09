इस बार धुआं-धुआं नहीं होगा पंजाब, पराली गलाने के लिए शुरू हो रहा ये पायलट प्रोजेक्ट

Stubble Burning Problem: दिल्ली-एनसीआर उसके साथ लगने वाले राज्यों में पराली हर साल एक बड़ी समस्या बन जाती है. हरियाणा और पंजाब के खेतों में किसानों के द्वारा जलाई जा रही पराली से प्रदूषण का स्तर काफी गिर जाता है. इस स्थिति से बचने के लिए सरकारें नए विकल्प तलाश रही हैं. इसी कड़ी में केजरीवाल सरकार ने पराली गलाने के लिए खेतों में बायो डीकंपोजर का मुफ्त छिड़काव करने फैसला किया है. इसके अलावा पंजाब सरकार भी अपने यहां तकरीबन 500 एकड़ में बायो डीकंपोजर के छिड़काव का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है.

पराली की समस्या से निपटने के लिए पंजाब ने दिल्ली से मिलाया हाथ

लेटेस्ट अपडेट के अनुसार पंजाब और दिल्ली सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पंजाब में 5000 एकड़ पर पूसा बायो डीकंपोजर का छिड़काव करके पराली को जलाने से रोकने के लिए हाथ मिलाया है. इसको लेकर पंजाब सरकार के कृषि मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरी वाल से मुलाकात भी की है. इस बात की जानकारी खुद पंजाब सरकार के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर किया गया है.

Punjab & Delhi governments have joined hands to combat stubble burning by managing straw by spraying Pusa bio decomposer on 5000 acres in Punjab as pilot project. Cabinet Minister Kuldeep Singh Dhaliwal met Delhi CM @ArvindKejriwal & said that this project would be done jointly. pic.twitter.com/g6U0lgHTnD