सूखे से फसल हो गई बर्बाद? इस राज्य सरकार ने किसानों दी बड़ी राहत

सरकारी दावे के मुताबिक, ओडिशा में सूखे से 2,63,560 हेक्टेयर भूमि में बोई गई फसलों का लगभग 33 परसेंट हिस्सा खराब हो गया है. स्थिति को देखते हुए नवीन पटनायक सरकार किसानों को मुआवजे के तौर पर 200 करोड़ रुपये की धनराशि जारी करने जा रही है.

Odisha govt to help farmers in view of drought situation