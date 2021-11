Crop Compensation: किसानों की फसलों को बारिश से हुआ नुकसान, इस राज्य सरकार ने किया मुआवजे का ऐलान

Karnataka Govt Announced Crop Compensation: दक्षिण भारत के कुछ राज्य इन दिनों भारी बारिश का कहर झेल रहे हैं. इनमें से एक राज्य कर्नाटक (Karnataka Rainfall) है, जहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है. इसकी वजह से अब तक कर्नाटक में 24 लोगों की जान (24 People Dies in Karnataka) जा चुकी है, जबकि कई लोग लापता हैं. वहीं, बारिश ने राज्य में खेती पर भी असर डाला है, जिसके बाद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किसानों के लिए मुआवजे को लेकर अहम जानकारी दी है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Karnataka CM Basavaraj) ने कहा, ''बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन के कारण बारिश से फसल को भारी नुकसान हुआ है. मैंने मुआवजे (685 करोड़ रुपये) पर तत्काल रिपोर्ट मांगी है. पिछली फसल के नुकसान के लिए 130 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं.'' अगस्त और सितंबर में लगातार बारिश के कारण 3.43 लाख हेक्टेयर में खेती की गई फसल प्रभावित हुई थी, जिससे 1.5 लाख किसान प्रभावित हुए हैं. उनके लिए मुआवजे राशि के रूप में 130 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.

