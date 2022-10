Farmers News: भारी बारिश से खेतों में खड़ी फसलें तबाह, किसानों ने की मुआवजे की मांग

Rain Destroyed Crops: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश चलते किसानों को बेहद नुकसान हुआ है. खेतों में खड़ी धान के साथ-साथ गन्ने की फसल भी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है. फसल बर्बाद होने के चलते किसान हताश हैं. इस बीच मौसम विभाग ने अभी और बारिश होने का अनुमान जताया है, ऐसे में किसानों की चिंता बढ़ गई है. किसान आशंकित हैं कि खेतों में उनकी बची-खुची भी फसल इस बारिश के चलते बर्बाद हो जाएगी. बता दें कि उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान में भी बारिश के फसलों के बर्बाद होने की खबर है.

उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है. एक सप्ताह की बारिश से धान, दाल, सोयाबीन और कपास की फसलों को ज्यादा नुकसान पहुंचा है. किसान संभावना जता रहे हैं कि इसका असर खाद्यान्न पर भी पड़ेगा. चावल और गन्ने समेत अन्य अनाजों के दाम भी बढ़ेंगे. फिलहाल, किसान सरकार से मदद की आस लगाए हुए हैं.

UP | Farmers upset as crops sustain damage due to excessive rains in Aligarh



We put in a lot of money but all crops have been destroyed due to heavy rainfall. All potato crops destroyed as well. Would request govt to help us: A farmer (10.10) pic.twitter.com/GocjNaKEUH