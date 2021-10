क्लाइमेंट चेंज के कारण मॉनसून विदाई में देरी, खेती के लिए खतरा, IMD की रिसर्च स्टडी में हुआ ये खुलासा

Climate Change Behind the Delay of Monsoon: राष्ट्रीय राजधानी दिल्‍ली, यूपी, उत्‍तराखंड समेत कई राज्‍यों में भारी बारिश (Heavy rain) के कारण खेती-किसानी को काफी नुकसान हुआ है. वहीं, हालिया वर्षों में मॉनसून की विदाई में देरी दर्ज की जा रही है. मौसम (Weather) में इस तरह परिवर्तन होना खेती के लिए नुकसानदेह है. मॉनसून के आने और उसके जाने (Withdrawal and Break Features of Monsoon) की तारीख में हुए बदलाव की वजह ढूंढने के लिए (1980-1999) और (2000-2019) के डाटा को खंगाला गया है, जिसमें कई बड़ी वजह सामने आई है.

40 साल के डाटा को खंगाला गया

IMD के सीनियर साइंटिस्ट डी आर पाटिल ने बताया कि ‘पिछले 40 साल के रेनफॉल डाटा इन्वेस्टीगेशन से सामने आया है कि इसके पीछे क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वॉर्मिंग एक बड़ी वजह है. मॉनसून का आना केरल में 01 जून के करीब होता है, जून के महीने में उत्तर की तरफ भी जल्दी मॉनसून कवर हो रहा है.



मॉनसून जुलाई-अगस्त में एक्टिव होने के बाद सितंबर में चला जाता था. वहीं, मॉनसून की वापसी पहले 1 सितंबर से शुरू हो जाती थी, जो 17 सितंबर के करीब विदा होता है. लेकिन अब इसमें देरी देखी जा रही है. इस बार की बात करें तो मॉनसून की विदाई 6 अक्टूबर को कही गई और अब 26 अक्टूबर तक देश से दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के पूरी तरह विदा होने के संकेत मिले हैं.

वहीं, जिस तरह हाल में कई राज्‍यों में अचानक बारिश हुई, इस बारे में डी. आर. पाटिल ने कहा कि किसी भी सीजन में अचानक बारिश का होना क्लाइमेट वेरिएबिलिटी कहलाता है. यह एक वेरिएशन है. उन्‍होंने कहा केरल और उत्तराखंड में भारी बारिश की स्टडी होनी चाहिए.

खेती को भी हो रहा है नुकसान

कृषि अर्थशास्त्री डॉक्टर वीरपाल सिंह ने बताया कि मॉनसून के देरी और और जल्‍द जाने से खेती- किसानी को बहुत ज्यादा नुकसान है. अपवाद के रूप में अगर धान की कुछ वैरायटी को छोड़ दें तो, भारत में फसलों के तैयार होने का समय 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का होता है. अधिकतम नवंबर तक धान की फसल तैयार हो जाती है.

धान की करीब सभी फसलें 95 से 125 दिन के बीच पक जाती हैं. इस समय जो भी बारिश हो रही है, उससे किसानों को बहुत नुकसान हुआ है. यही वजह है कि मंडियों में जो धान जा रहा है, उसमें 25 से 30% नमी बढ़ी है. जिससे चावल कुटवाने पर टूट जाता है. सरसों की फसल 15 सितंबर के करीब लगानी चाहिए लेकिन जिस तरह बारिश हुई है, उसके कारण वह नहीं लग सकी है. इससे किसानों को सीधा नुकसान पहुंच रहा है.