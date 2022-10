पशुपालकों के लिए खुशखबरी, देश की सभी पंचायतों में डेयरी खोलेगी सरकार

Dairy Farming In India: केंद्र सरकार अब देश की हर पंचायत में डेयरी खोलने की योजना बना रही है. इसकी जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी. उन्होंने कहा कि डेयरी को किसान की समृद्धि का साधन बनाया जा सकता है.

X

Dairy in every panchayat of India