अब उगाइए पर्पल ब्रोकली, यहां मिलेंगे खास किस्म के बीज, घर बैठे करें ऑर्डर

Buy Broccoli Seeds Online: अगर आप ब्रोकली उगाना चाहते हैं और इसकी किसी अच्छी किस्म की तलाश कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर साबित हो सकता है. नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ब्रोकली की PPB-1 किस्म बेच रहा है, इसे आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं.

माय स्टोर पर जाकर आप ब्रोकली के बीज मंगा सकते हैं (Photo: Pexels)
माय स्टोर पर जाकर आप ब्रोकली के बीज मंगा सकते हैं (Photo: Pexels)

किसान ब्रोकली की अच्छी किस्मों का चयन करके बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं. लेकिन कई बार ब्रोकली की उन्नत वैरायटी खोजने में परेशानी हो सकती है. ऐसे में आज हम जानेंगे कि ब्रोकली की बेहतर किस्म को घर बैठे कहां से ऑनलाइन आर्डर कर सकते हैं.  बता दें राष्ट्रीय बीज निगम (NSC) अपने ऑनलाइन स्टोर पर उन्नत बीज बेच रहा है.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड (NSC) ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स (X) पर जानकारी दी कि आप ब्रोकली की खेती कर मुनाफा कमा सकते हैं. एनएससी अपने ऑनलाइन स्टोर पर ब्रोकली की पीपीबी-1 (पूसा पर्पल ब्रोकली-1) किस्म के बीज बेच रहा है. आप इस बीज को (10 ग्राम) मात्र 200 रुपये में ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं.


आप इस बीज को ऑनलाइन 'माय स्टोर' पर जाकर मंगा सकते हैं.

ऑर्डर से पहले ध्यान दें ये बातें
यह बीज ऑर्डर करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि माय स्टोर के अनुसार, यह प्रोडक्ट नॉट कैंसलेबल और नॉट रिटर्नेबल है. इसका मतलब है कि एक बार ऑर्डर करने के बाद आप इसे ना तो कैंसल कर सकते हैं और ना ही ये वापस कर सकते हैं.

